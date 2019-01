“De twee meest prominente makelaars in het Belgische voetbal zijn ‘op rust’. Ik denk dat het daarom een pak rustiger is in de wintermercato” MH

28 januari 2019

20u26

Bron: VISTA! 0

Na 3,5 maand dook Mogi Bayat gisteren opnieuw op in het Astridpark. Hij woonde er de thuismatch van Anderlecht tegen Eupen bij (2-1). Bayat kreeg van het gerecht geen beroepsverbod en mag zijn activiteiten als makelaar bijgevolg gewoon voortzetten. “Heb je al de vraag gesteld hoe het komt dat er in deze mercato minder beweging is dan in de vorige mercato’s?”, aldus Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van het Nieuws, in VISTA!. “Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat twee van de meest prominente makelaars ‘op rust’ zijn. Elke mercato waren ze zeer dominant. Ik denk dat dat voor een deel de verklaring is waarom het nu een pak rustiger is.”