"De keuzes van Leko pakten altijd goed uit. Maar het keepersprobleem heeft hij zelf gecreëerd" TLB

14 mei 2018

23u05

Bron: VISTA! 0

In VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11, had Proximus-analist Wim De Coninck lof over voor Club-trainer Ivan Leko. "De keuzes die Leko maakte, pakten telkens goed uit", aldus De Coninck, die de Kroaat wel het Brugse keepersprobleem aanwreef. "Hij wees heel snel naar Horvath. De bal die hij binnenkreeg op Genk, na een vrijschop van Malinovskyi. Maar die bal zou bij elke doelman in de Belgische competitie binnen zijn gegaan. Malinovskyi heeft trouwens ooit nog een dergelijke vrijschop gescoord. Maar toen werd niet naar de keeper gewezen."