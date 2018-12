“De groep moet nog stappen zetten naar onderlinge communicatie toe. Ze zijn nog wat braaf voor mekaar” MH

03 december 2018

20u07

Bron: VISTA! 1

Dat het er na de wedstrijd in Malmö -Genk gaf er een 0-2-voorsprong uit handen- pittig aan toe ging in de Genkse kleedkamer, bevestigde Dimitri de Condé vandaag in VISTA!. “Dat heeft iets gecreëerd in die groep, maar ook onderling. Ik denk dat onze groep nog stappen moet zetten naar onderlinge communicatie toe. Het leven in de kleedkamer kan beter. Ze zijn nog wel wat braaf voor elkaar en dat is ook iets wat de coach er momenteel probeert in te brengen.”