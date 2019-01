“De fans van Union zeggen: ‘Wij zijn de derde meest succesvolle club van België, wij hebben meer titels dan Standard’” MH

28 januari 2019

20u36

Bron: VISTA! 0

Het Dudenpark van Union maakt zich op voor de komst van KV Mechelen. “Op het moment dat je het stadion binnenwandelt, overvalt je toch wel een bijzondere sfeer”, zo zei Philippe Bormans, CEO van de Brusselse traditieclub, in VISTA!. “Ook als je in de kleedkamers en gangen wandelt: de titels, die bekers, ... Het is allemaal aanwezig. Het is echt nog die oude sfeer van vroeger. De Engelse overnemers hebben ook veel belang gehecht aan die traditie. Je merkt ook dat de supporters heel trots zijn op wat er in het verleden bereikt is. Eén van de eerste dingen die ze zeggen: ‘Wij zijn de derde meest succesvolle club van België, wij hebben meer titels dan Standard.’ Het is aan ons om het verleden te doen heropleven.”