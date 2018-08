"De dag voor zijn eerste profwedstrijd stond Courtois op zijn blote voeten op een trampoline te springen" Redactie

13 augustus 2018

17u47 0 VISTA! De transfersaga rond Thibaut Courtois zit erop. De doelman tekende voor zes jaar bij Real Madrid. In VISTA! hadden de gasten van Niko Lainé het even over de beste doelman van het afgelopen WK en zijn ophefmakende transfer.

Onder het toeziend oog van keeperstrainer Guy Martens, trainden Courtois en Bolat een tijdje samen bij Genk. De doelman van Real Madrid was toen 15 jaar, maar toen al maakte hij indruk op Sinan Bolat: "Natuurlijk had ik nooit verwacht dat hij ooit bij Real Madrid zou spelen, maar bij de A-ploeg zag je al wel dat hij er, voor zijn leeftijd, fysiek bovenuit stak. Je zag dat hij de talenten had om het waar te maken."

Bolat had ook een woordje van lof over voor keeperstrainer Guy Martens: "Ik denk ook dat Thibaut blij is dat hij een opleiding heeft gehad bij Genk en zeker bij Guy Martens, een talentvolle keeperstrainer."

Maar op de vraag of Courtois de beste keeper ter wereld is, twijfelde de sluitpost van Antwerp even: "Ik zou toch toch nog Buffon durven zeggen. Ederson van Manchester City is ook een heel goede opkomende keeper die wel eens de beste van de wereld kan worden. Maar als Courtois kan bevestigen voor Real Madrid wat hij de voorbije jaren heeft laten zien, komt hij wel zeker in aanmerking om de beste doelman ter wereld te worden.”

Eén van de grootste kwaliteiten van Courtois is dat hij geen druk voelt, zo bewijst Kristof Terreur, journalist bij Het Laatste Nieuws, met een anekdote: "Ik weet nog dat ik zijn vader belde de dag voor zijn allereerste match in de Belgische eerste klasse. Ik vroeg hem hoe het met zijn zoon ging waarop hij kalmpjes antwoordde: 'hij staat hier rustig in de tuin op de trampoline te springen op zijn blote voeten.'"

"Dat toont aan dat hij zonder enige druk naar die wedstrijd toe leefde", aldus Terreur. Bolat bevestigt: "Als je op die leeftijd al zo rustig kan blijven, dan betekent dat, dat je alles hebt om een topdoelman te worden."