"Coucke wil eerste of tweede worden, maar zelfs de derde plaats wordt al moeilijk" Redactie

03 april 2018

20u17 0

"Het is vreemd dat Marc Coucke zomaar zegt dat Anderlecht eerste of tweede moet eindigen. Ik vraag me af waarop hij zich baseert. Toch niet op de kwaliteit van zijn spelers", klonk het bij onze chef voetbal Stephan Keygnaert, waarna analist Wim De Coninck al gauw inpikte: "Op basis van de lonen van de spelers."