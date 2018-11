“Club heeft wel een aantal jongeren, maar niet zoals die van Anderlecht” TLB

26 november 2018

20u21

Bron: VISTA!

Terwijl Hein Vanhaezebrouck de vele blessures bij Anderlecht opvangt met jeugdspelers, doet Ivan Leko dat veel minder bij Club Brugge. “In de Youth League doen de jonkies van Club het behoorlijk”, aldus Wim De Coninck, analist van Proximus Sports, in onze voetbalwebcast VISTA!. “Openda krijgt misschien wat weinig kansen, want als hij komt dan heeft hij toch altijd wel iets. Openda mist wel een beetje basis, maar het is wel iemand met enorm veel snelheid. Club heeft wel een aantal jongeren, maar niet zoals die van Anderlecht.”