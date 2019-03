“Club heeft een voordeel ten opzichte van Genk, dat voor het eerst met deze omstandigheden moet omgaan” Redactie

18 maart 2019

20u18

“Club weet goed om te gaan met de druk. Ze hebben vorig jaar een grote stap gezet. Een voordeel ten opzichte van Genk? Dat vind ik wel”, klinkt het bij Marc Degryse in de VISTA!-studio. “Genk is toch een nieuwe ploeg, met een nieuwe mindset. Zij moeten voor het eerst met die omstandigheden omgaan. Dat is een test en daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven. Terwijl ze bij Genk proberen te zeggen dat het geslaagd is als ze tweede worden”, aldus Degryse. Franky Van der Elst vervolgt: “Als Genk naast de titel grijpt, zal dat toch aanvoelen als een gemiste kans.” En wie wordt kampioen? Degryse en Van der Elst: “Genk.” Onze AA Gent-watcher Rudy Nuyens: “Club Brugge.”

