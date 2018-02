"Chevalier is de meest beslissende speler in eerste klasse" Redactie

19 februari 2018

21u15

Bron: VISTA!

In onze voetbalwebcast VISTA!, kwam ook Teddy Chevalier ter sprake. Het lof werd niet gespaard voor de topschutter van KV Kortrijk. Wim De Coninck: "Chevalier is de meest beslissende speler in eerste klasse."