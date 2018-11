“Bölöni doet alles voor zijn spelers” en “Verrassend dat Anderlecht zijn wagonnetje heeft aangehangen”: het beste uit VISTA! Redactie

12 november 2018

Als ex-speler van Standard kan Igor De Camargo, vandaag onze centrale gast in voetbalwebcast VISTA!, maar al te goed de kwaliteiten van het huidige Antwerp inschatten. Op Sclessin speelde de spits nog samen met jongens als Van Damme, Mbokani, Bolat, Arslanagic, Bolat en Opare en werd hij getraind door Laszlo Bölöni. “De kwaliteit is er sowieso bij Antwerp. Niet alleen met de jongens waarmee ik gespeeld heb, maar ook bij bijvoorbeeld Haroun”, aldus De Camargo. “Pak daar dan nog een ervaren trainer met kwaliteit als Bölöni bij en je hebt een goed geheel. Bölöni is een heel goeie coach, iemand die altijd 100 procent achter zijn ploeg en spelers staat. Hij let op de kleinste details. Tactiek is een van z’n sterkste punten.”

In VISTA! ging het vandaag ook over Anderlecht, dat aan een erg povere eerste seizoenshelft bezig is maar toch slechts een puntje in het krijt staat op Club Brugge. “Anderlecht haalde nog geen enkele klinkende overwinning”, stelt HLN-journalist Niels Poissonnier. “Ook niet tegen Oostende of Cercle, ook dan krijgen ze goals tegen. Je hebt nog nooit een wow-gevoel gehad bij een match van Anderlecht. En toch hebben ze hun wagonnetje aangehangen.” Degryse, al lachend: “Maar het zegt toch ook wel iets dat je moet zeggen ‘ze staan mooi vierde’.”