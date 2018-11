“Blijkbaar is het in België een probleem om de juiste mensen te vinden voor de videoref” Redactie

12 november 2018

De videoref (VAR) blijft ook dit seizoen, één jaar na de invoering ervan, problematisch in de Jupiler Pro League. Ondanks dat er na het einde van vorig seizoen door de scheidsrechterscommissie beterschap werd beloofd. “Maar het wordt er echt niet beter op”, stelt HLN-analist Degryse in VISTA! vast na alweer een weekend met controverse zowel op het veld als in het busje. “In Engeland (waar er in de Premier League ook enkele volledig foute beslissingen van de refs waren, nvdr) klinkt de roep om de VAR luider dan ooit. Terecht. Maar je moet wel de juiste capabele mensen weten te vinden. En dat is hier in België zowel op als naast het veld blijkbaar een probleem.”

