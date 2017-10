"Bayat wilde dat Hein in de zomer al afscheid nam van Gent" 23u31 0





Makelaar Mogi Bayat heeft een cruciale rol gespeeld in de overgang van Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht. "Ben je dan niet kwaad op Bayat?", vroeg Mulder zich af. "We wijzen niemand met de vinger", aldus Gent-manager Michel Louwagie. "Ik vind het wel jammer dat Vanhaezebrouck niet in de zomer vertrok. Nu zitten we met een bittere smaak."