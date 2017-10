"Balette kent zijn plaats en hij blijft zoals hij is. Hij zal nu niet plots een kostuum aantrekken" ODBS

00u09 0





In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports, wordt er met centrale gast Colin Coosemans over de trainerskwestie bij AA Gent gediscussieerd. Al zijn analist Wesley Sonck en Gent-watcher Niels Poissonnier het eens: "Balette kent zijn plaats en hij blijft zoals hij is. Het is nu niet omdat hij hoofdtrainer is, dat hij plots een kostuum gaat aantrekken."