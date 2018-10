“Bakkali is opeens onmisbaar bij Anderlecht. 2 à 3 weken terug moest hij nog alles bewijzen” Redactie

29 oktober 2018

20u01

Bron: VISTA! 0

Wim De Coninck analyseerde in VISTA! de verrassende nederlaag van Anderlecht aan de Kehrweg (2-1). “Bakkali is opeens onmisbaar geworden, terwijl hij 2 à drie weken geleden nog alles moest bewijzen”, stelt de voormalig doelman. “Er ontbrak wat creativiteit, durf om uit te voetballen en lef om de bal te gaan vragen. En dan zie je ook dat Musona, die bij KV Oostende toch een heel goede speler was, zich niet vertrouwd voelt op dat veld. Hij voelt zich geen Anderlecht-speler, heb je de indruk.”