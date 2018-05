“Anderlecht is momenteel los zand. Standard pakt die tweede plek” Redactie

14 mei 2018

23u38 0

Wie wint het duel voor plek twee: Standard of Anderlecht? Ter info: De Rouches hebben op het veld van Charleroi genoeg aan één punt. “Anderlecht is momenteel los zand”, klinkt het bij Henk Houwaart. “Ze moeten thuis natuurlijk wel iets bewijzen tegen Genk. Paars-wit zit in een dipje en ik denk niet dat ze gaan winnen tegen Genk. Ik ben ervan overtuigd dat Standard die tweede plaats pakt.”