01 oktober 2018

20u03

Ook de mindere periode van Anderlecht kwam aan bod in onze voetbalwebcast VISTA!. Volgens HLN-analist Marc Degryse ligt het probleem van paars-wit ook bij de magere doelpuntenproductie. "Anderlecht heeft in zijn laatste vijf wedstrijden vier keer de nul gehouden. Aanvallend, welteverstaan. Los van de trainer", aldus Degryse. "Inderdaad. Want als er nu één trainer is waarvan je denkt dat hij voor kansen en doelpunten staat, dan is het wel Hein Vanhaezebrouck", voegde onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert nog toe.