21 mei 2018

“Als ik kijk naar het spel en het elftal van Anderlecht, dan mis ik heel veel klasse voorin. Ik zou niet doorgaan met Teodorczyk of Ganvoula”, vertelt Jan Mulder. “Je weet maar nooit dat Teo op het WK begint te scoren. Eén of twee doelpunten is genoeg om ervan af te geraken. In elk geval: ze hebben een nieuwe spits nodig”, aldus Marc Degryse.