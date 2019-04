“Anderlecht en Gent hebben nul op negen in play-off 1. Maar het voetbal bij de Buffalo’s is beter” Redactie

08 april 2019

20u55

Bron: VISTA! 0

AA Gent heeft net zoals Anderlecht nul op negen in play-off 1. “De Buffalo’s hebben te weinig gekregen in verhouding tot wat ze hebben laten zien. Zeker tegen Standard. Ze verdienden te winnen”, klonk het bij Gilles De Bilde. “En het voetbal is gewoon beter bij Gent, als je dat dan vergelijkt met Anderlecht. Dan moet je gewoon vaststellen dat Gent verder staat op dat gebied.” Degryse pikt in: “Ze proberen positief voetbal te brengen, al hebben ze zichzelf vaker de das omgedaan. Maar ze gaan nog wel wedstrijden winnen in de play-offs.”