"Als we eerlijk zijn, wisten we al maanden dat Club kampioen wordt. Al wat erachter kwam, profiteerde nooit van de Brugse misstappen" Redactie

03 april 2018

20u36 0

Club Brugge heeft na de eerste speeldag in de play-offs nu al negen punten voorsprong. En die voorsprong geeft blauw-zwart volgens ons panel niet meer weg. "Als we eerlijk zijn, wisten we al maanden dat Club kampioen wordt. Al wat erachter kwam, profiteerde nooit van de Brugse misstappen", stelt chef voetbal Stephan Keygnaert.