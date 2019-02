“Als speler van Anderlecht kan het niet dat je nog moet leren hoe je een bal aanneemt en inspeelt” Redactie

25 februari 2019

20u35

In VISTA! ging het vandaag onder meer over de basiskwaliteiten van het voetbal. “Als trainer van Standard was ik nog elke dag bezig met: ‘speel op de juiste voet aan’”, aldus onze centrale gast Yannick Ferrera. “Tegen sommige spelers zeg je iets één keer en ze onthouden het voor de rest van hun leven. Aan andere spelers mag je elke dag tien beelden laten zien - het zal nooit blijven hangen.” “In se kan het niet, dat je trainer bent van Anderlecht en je moet nog leren hoe je een bal aanneemt en goed inspeelt”, reageert onze Club Brugge-watcher Niels Poissonnier.