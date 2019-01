“Als Glen De Boeck dit rechttrekt, dan krijgt hij van Roger Lambrecht een standbeeld in Lokeren” MH

21 januari 2019

20u40

Bron: VISTA! 0

Glen De Boeck staat voor de aartsmoeilijke opdracht Lokeren van degradatie te behoeden. “Het is echt een ploeg die niet meer in huis heeft dan wat ze al liet zien”, stelt analist Wim De Coninck in VISTA!. “Het is niet zo dat ze onder hun niveau hebben gespeeld. De kwaliteit van de kern is wat het is. Glen heeft niets te verliezen. Stel je voor dat hij dit rechttrekt... Het is nog nooit gebeurd dat er een standbeeld gezet is door Roger Lambrecht, maar dan komt er één voor Glen. Maar dan moet er al gewonnen worden van Zulte Waregem.”