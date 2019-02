“Als Gent-coach weet je dat je met de voorzitter en manager op restaurant moet om bepaalde wissels uit te leggen” Redactie

25 februari 2019

20u49

Bron: VISTA! 0

Dat AA Gent-voorzitter Ivan De Witte nu en dan de kleedkamer van de spelers opzoekt, is geen nieuws. “Als je coach wordt van AA Gent weet je dat je om de twee maanden eens een bezoek krijgt van de voorzitter in de kleedkamer. En dat je elke week met de voorzitter en de manager op restaurant moet en moet uitleggen waarom je bepaalde wissels deed”, aldus Niels Poissonnier, Club Brugge-watcher van Het Laatste Nieuws. “Die mensen voelen zich zo nauw betrokken bij het sportieve, dat ze daar hun steentje willen bijdragen. Niet elke trainer heeft dat even graag.” “Ik blijf dat vreemd vinden”, aldus Wesley Sonck.