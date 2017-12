"Als Antwerp dit kan doortrekken tot in januari, zullen we nog iets zien van D'Onofrio" Redactie

21u42 0

In de 16de aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11, is Jelle Van Damme onze centrale gast. Natuurlijk komen ook de ambities van Antwerp dit seizoen aan bod. "Als de ploeg dit doortrekt tot in januari, zullen we nog iets zien van Luciano D'Onofrio", meent HLN-journalist Niels Poissonnier.

VISTA!