“Afscheid van Van Holsbeeck was stijlloos. Dat hoort niet bij Anderlecht” Redactie

10 april 2018

“De manier waarop er afscheid van Van Holsbeeck genomen werd, is stijlloos”, windt Degryse er geen doekjes om. Dat hoort niet bij Anderlecht.” “Het is precies een materiaalman die is weggegaan”, aldus Niels Poissonnier. “Onbegrijpelijk”, vindt Degryse. “Het is bizar, maar het toont de persoonlijkheid van Coucke. Hij wil alle aandacht en niemand mag dat verstoren.”