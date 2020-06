Virton-Beerschot wordt eerste profmatch sinds coronacrisis: match in 1B wordt herspeeld op 26 juli DMM

24 juni 2020

16u01 2 Voetbal Vergeet de bekerfinale en de terugwedstrijd van de promotiematch in 1B, Virton-Beerschot wordt de eerste profwedstrijd na de coronacrisis. De kalendercommissie heeft beslist dat de wedstrijd herspeeld wordt op 26 juli.

Begin deze maand besliste het Belgisch Arbitragehof voor de Sport dat de wedstrijd Virton-Beerschot alsnog herspeeld moet worden. De KBVB en de Pro League moeten zich schikken naar deze uitspraak en gingen op zoek naar een datum. Na overleg met de lokale overheid en de rechtenhouder is het zondag 26 juli geworden. Dan ontmoeten Virton en Beerschot elkaar in het Yvan Georgesstadion om 16 uur. Beerschot kan door die wedstrijd nog klimmen in het algemene klassement, al zal het heeft of geen waarde hebben voor Losada en co. De focus ligt op de promotiefinale van 2 augustus tegen OHL.

Halverwege februari werd Virton-Beerschot (1-0) van de 23ste speeldag in 1B nietig verklaard. De beslissing van scheidsrechter Denil om de winnende treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond (KBVB)

