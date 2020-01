Vincent Kompany wil racisme in het voetbal aanpakken: “Diversiteit verplichten op hoogste niveau” ABD/MXG

28 januari 2020

21u28

Bron: VTM Nieuws 14 Voetbal Vincent Kompany (33) gaf vandaag meer uitleg over zijn keuze om lid te worden van de wereldwijde spelersvakbond voor profvoetballers. De speler-manager van Anderlecht wil onder andere racisme in het voetbal aanpakken. “We moeten diversiteit verplichten op het hoogste niveau”, vindt hij.

Vincent Kompany zetelt nu ook in de Global Player Council (GPC). Dat is een nieuw opgerichte spelersraad binnen ‘FIFPro’, de wereldwijde vakbond voor professionele voetballers. FIFPro bestaat uit 63 nationale voetbalbonden en vertegenwoordigen wereldwijd ongeveer 65.000 profvoetballers.

“Vanwaar die keuze? Het gaat over meer dan alleen maar de rechten van rijke, professionele voetballers”, aldus Kompany voor de camera van VTM Nieuws. “Maar ook over de rol van voetballers in onze maatschappij wereldwijd. Er zijn een heel aantal ‘topics’ waar we veel sterker uit zullen komen als we het samen aanpakken. We hebben het over discriminatie, het goede van vrouwenvoetbal,... Dat gaat gepaard met veel discussies die we hebben in onze gemeenschap.”

“Hoe ik die discriminatie in het voetbal zie? Er is nul ‘acces’ tot de raden van bestuur, bestuursorganen of managerposities. Er wordt een debat gevoerd over racisme en er worden beslissingen genomen door mensen die al eeuwenlang in die positie staan. Dat is niet veranderd in België, niet in Engeland en niet wereldwijd. Hoe we dat moeten oplossen? Diversiteit verplichten op het hoogste niveau.”

