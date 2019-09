Vincent Kompany op de vooravond van zijn galawedstrijd: "Ik ben een Mancunian" YP

10 september 2019

20u11

Bron: Belga / Sky Sports 0 Vincent Kompany Vincent Kompany, momenteel aan het werk als speler-trainer van Anderlecht, keert woensdag even terug naar Manchester City. Hij zal in het Etihad Stadium aanwezig zijn voor zijn jubileumwedstrijd, waarbij de ploegmaats van zijn tijd bij City het zullen opnemen tegen een All Star-team van Premier League-spelers.

"Het is een mooie kans voor mij om nog eens vaarwel te zeggen. De club was altijd geweldig voor mij en ik heb steeds alles gegeven op het veld. Ik ben een Mancunian", vertelde Kompany in een interview met Sky Sports op de vooravond van de galawedstrijd.

Na in 2008 de overstap te hebben gemaakt van Hamburg, speelde de verdediger elf seizoenen voor de Citizens, waarbij hij goed was voor vier landstitels, twee FA Cups, vier League Cups en twee Community Shields.

In zijn tijd in Manchester heeft ‘Vince The Prince’ verschillende gerenommeerde spelers de revue zien passeren met dank aan het geld uit Abu Dhabi. "Wanneer de investeerders aankwamen, wilden ze hun tijd nemen om iets groots uit te bouwen. Het was exact wat de club nodig had. Ze kwamen met een plan en een visie.”

De 33-jarige Rode Duivel was een van de eerste transfers van de nieuwe eigenaars en bleef de club trouw, wat hem toestond om uit te groeien tot een echt clubicoon. In het seizoen van 2011-2012 pakte hij, met de aanvoerdersband rond zijn arm, de eerste landstitel met Manchester City sinds 1968. Een kopbaldoelpunt van Kompany toen tegen Manchester United, maakte dat City definitief afstand nam van de stadsrivaal.

“Het is geen cadeau om zo lang bij een competitieve club als City te blijven. Ik weet dat ik hier een rol heb gespeeld in de cultuur en de toekomst van de ploeg. Dat betekent enorm veel voor mij. Uiteindelijk ben ik echt een Mancunian geworden. Alle waarden die ik meedroeg voordat ik hier tekende, heb ik overgedragen in de loop van de jaren. Ik wilde ze overbrengen aan de groep en ik denk dat dit gelukt is, met dank ook aan de andere spelers.”

“Geëmotioneerd na goal tegen Leicester”

Met onder meer de goal van Sergio Aguëro die City in 2012 in de laatste minuut de titel bezorgde en ook het laatste doelpunt van Kompany zelf tegen Leicester City in het afgelopen seizoen, heeft de kapitein van Anderlecht veel unieke momenten beleefd in het Skyblue-shirt. "Het doelpunt van Aguëro in 2012, dat was typisch City. Sergio speelde 93 minuten zwak en schonk ons uiteindelijk het winnende doelpunt. Was mijn goal tegen Leicester nog belangrijker? Neen, de zijne steekt er nog bovenuit. Na mijn doelpunt was ik erg geëmotioneerd, want ik wist dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn in het Etihad. Het is iets dat ik nooit zal vergeten.”

De opbrengst van de galawedstrijd woensdag zal gaan naar het initiatief 'Tackle4MCR', een project van Kompany en de burgemeester van Manchester, Andy Burnham, om de daklozen uit de stad te helpen.

Selecties voor woensdag:

Legendes van Manchester City: Joe Hart, Costel Pantilimon, Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov, Joleon Lescott, Micah Richards, Kolo Toure, Pablo Zabaleta, Richard Dunne, Gael Clichy, Nigel De Jong, Samir Nasri, Shaun Wright-Phillips, Stephen Ireland, Dietmar Hamann, James Milner, Craig Bellamy, Edin Dzeko, Mario Balotelli, Benjani.

Legendes van de Premier League: Edwin van der Sar, Shay Given, Phil Neville, Gary Neville, John O'Shea, Wes Brown, Paul Scholes, Nicky Butt, Michael Carrick, Ryan Giggs, Rafael van der Vaart, Cesc Fabregas, Thierry Henry, Robin van Persie.