Vincent Kompany na zijn afscheidsmatch: “Ik ben de meest trotse man ter wereld” KTH/PJC/AB

11 september 2019

23u49 0 Vincent Kompany Vincent Kompany genoot. Manchester City gaf hem een heerlijk afscheid in het Etihad Stadium. “Misschien was het goed om niet te spelen. Nu heb ik kunnen genieten van het moment”, vertelde hij achteraf.

“Ik ben de meest trotse man ter wereld”, glimlachte hij. “Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was. City is zo’n grote club. Even stond ik gewoon stil en dacht: ‘Dit is genieten.’ Mijn laatste wedstrijd hier was tegen Leicester en we weten allemaal wat er toen is gebeurd. Misschien was het goed om niet te spelen. Nu heb ik kunnen genieten van het moment. Het was een speciale dag. Het ging over het verleden, maar ook waar deze club naartoe gaat in de toekomst. Het was een perfecte avond, hoewel ik niet in actie kwam. Ik had niet beter kunnen wensen.”

Shay Given: “Wat een mooie persoonlijkheid”

Ook enkele oud-spelers gooiden met complimenten naar Kompany. “Vincent heeft een fantastische carrière gehad”, aldus Shay Given. “Hij is een van de beste verdedigers aller tijden die de Premier League gekend heeft. Maar nog meer verdiende hij deze galawedstrijd om de mens die hij is. Wat een mooie persoonlijkheid.”

Rafael van der Vaart: “Kompany is een geweldige gozer”

Ook Nederlander Rafael van der Vaart was van de partij. “Dit was een fantastische avond, ik heb plezier gehad. Dat er zo veel fans waren, toont aan hoe belangrijk Vincent voor deze club geweest is. Nu valt het maar te hopen dat hij fit geraakt voor mijn afscheidsmatch volgende maand in Hamburg. Geweldige gozer.”