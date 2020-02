Vijf van de dertien tegengoals op Bernabéu komen dit seizoen van spelers die ooit het shirt van Real droegen DMM

08 februari 2020

10u04

Bron: Marca 0 Voetbal Real Madrid én Barcelona zijn uitgeschakeld in de Spaanse beker. Voor Real was het een harde noot om kraken, vooral omdat huurling Martin Odegaard met Sociedad de doodsteek gaf. Sergio Ramos kon het maar weinig op prijs stellen.

Ga het maar eens na. Van de 13 spelers die dit seizoen de netten deden trillen tegen Real Madrid in Santiago Bernabéu deden er in het verleden vijf een shirt van de Koninklijke aan. In september al vonden Borja Mayoral en Gonazlo Melero voor Levante de weg naar de goal tegen hun ex-club. Ook Willian José (Sociedad) en Sarabia (PSG) scoorden in Bernabéu tegen Real, twee dagen geleden voegde Martin Odegaard zich in dat rijtje.

Opvallend omdat al die spelers er enkele jaren geleden nog van droomden om in de tempel van de Koninklijke te scoren met een maagdelijk wit shirt rond de schouders. Eenmaal weg uit de hoofdstad lijkt een terugkeer naar Bernabéu voor motivatie te zorgen. Bijna 40 procent van de tegengoals van Real in eigen huis kwam van de voeten van een speler die ooit deel uitmaakte van de club.

Hijo de...

Dat zorgde onder meer bij Sergio Ramos voor frustraties. De kapitein én de aanjager van de Koninklijke schold Odegaard immers de huid vol in de Copa. De Noor was na elf minuten in de wedstrijd al met de voet vooruit doorgegaan op het scheenbeen van de Andalusiër. Het leverde hem een terechte gele kaart op én een uitbrander van zijn voormalige kapitein op.

Na de stevige tackle spaarde Ramos de Noor allerminst. Volgens camerabeelden haalde hij in zijn tirade uit naar de moeder van Odegaard. De verdediger vond vooral het gebrek aan respect van Odegaard bij zijn actie ontoelaatbaar. De Real Madrid-huurling zou zich niet verontschuldigd hebben voor z’n tackle. En dat doe je dus niet volgens Ramos. Om van scoren nog maar te zwijgen.