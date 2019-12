Vier degradaties, zes promoties: Van Wijk laveert altijd tussen 1A en 1B DMM

31 december 2019

15u04 0 Voetbal Dennis van Wijk is de nieuwe coach van KV Oostende. Een bekende naam. De Nederlander wekt de indruk vooral bij degradatieclubs te coachen, al staat hij eigenaardig genoeg ook bekend als de ‘promotiecoach’.

“KV Oostende heeft mij indertijd op de kaart gezet als trainer eind jaren negentig,” aldus Dennis van Wijk. “We hadden geen groot budget, maar slaagden er toch in om de promotie naar eerste klasse af te dwingen. Dat blijft nog steeds één van de mooiste herinneringen in mijn carrière.”

Dennis Van Wijk is eigenlijk al voor de derde keer coach van KV Oostende. Hij stond er aan het roer tussen 1996 en 1998 en passeerde er ook een jaar in 2007. Van Wijk was ook al bij Roeselare drie keer aan de slag. Ook Bergen, Charleroi, STVV, KV Mechelen, Antwerp, Beerschot, OH Leuven, Cercle Brugge en Westerlo konden op zijn diensten rekenen. Niet de grootste ploegen , veeleer teams die laveren tussen 1A en 1B.

Met die clubs promoveerde Van Wijk nog altijd meer dan hij degradeerde. Al zullen ze bij KV Oostende liever niet zien dat vier clubs zakten in het jaar dat Van Wijk hun ploeg onder zijn hoede nam. STVV degradeerde in 2007-2008, Roeselare in 2009-2010, Cercle in 2014-2015 en KV Mechelen in 2017-2018. Verder vooral promoties, maar liefst zes om precies te zijn. Wat dacht u van onderstaand lijstje:

KV Oostende: promotie naar 1ste klasse in 1997-1998

KSV Roeselare: promotie naar 1ste klasse in 2004-2005

RAEC Mons: promotie naar 1ste klasse: 2010-2011

Charleroi: promotie naar 1ste klasse: 2011-2012

KVC Westerlo: promotie naar 1ste klasse: 2013-14

Beerschot-Wilrijk: promotie naar 2de klasse: 2015-2016