Vier Belgische vrouwen schitteren vanaf vandaag in de Champions League GVS

12 september 2018

15u48 0 Voetbal Volgende week gaat de Champions League bij de mannen van start, vandaag is het al de beurt aan de vrouwen. Anderlecht kon zich ondanks een 10-0-monsterzege niet plaatsen, maar toch krijgen enkele landgenoten de kans om te schitteren op het kampioenenbal.

Heleen Jaques en Davina Philtjens zijn twee kersverse aanwinsten van Fiorentina. De twee verdedigsters kijken vanavond om 19u het Duitse Fortuna Düsseldorf in de ogen. De Italiaanse vrouwen waren na een vierde stek in de eigen competitie rechtstreeks geplaatst voor het kampioenenbal.

Ook Paris Saint-Germain heeft een Belgische in de rangen. Davinia Vanmechelen is amper 19 jaar, maar wil haar goede vorm van de Red Flames nu ook doortrekken bij de Franse topclub. Het Oostenrijkste St. Pölten is de tegenstander. Ook die match vindt vanavond plaats, om 19u10.

Morgen om 19u30 is Tessa Wullaert aan zet. De nieuwbakken spits van Manchester City moet tegen het Spaanse Atlético Madrid voor goals zien te zorgen. Wullaert voelt zich in Engeland alvast als een vis in het water en is klaar om prijzen te pakken.