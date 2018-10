VIDEO. Zo verpletterde Halle-Gooik Parijs op weg naar volgende ronde Champions League zaalvoetbal Erik Vandeweyer

05 oktober 2018

11u35

Bron: Eigen berichtgeving 1 Voetbal Gisteren ging Halle-Gooik in de Champions League van het zaalvoetbal nog de boot in tegen Benfica. Vandaag mochten de zaalvoetballers wel vieren. Sterker nog: door de 9-4-zege tegen KB Paris plaatst het zich voor de Elite Round.

Tweevoudig wereldkampioen Remco Evenepoel gaf de aftrap. Het inspireerde Halle-Gooik, want Diogo kon al snel de score openen met een schot in de benedenhoek. Nauwelijks 45 seconden later verdubbelde Diogo de voorsprong al. De thuisploeg ging door op het elan en stapelde de kansen op. De Bail haalde twee keer uit. Met een vroege 4-0 voorsprong zat Halle-Gooik meteen op rozen. Parijs kwam er in die aanvangsfase niet aan te pas. Ba bracht Parijs enigszins terug in de match. De 4-1 ruststand bood perspectieven.

Na de rust leek Grello met twee vroege doelpunten alle twijfel weg te nemen. Parijs prikte evenwel tegen via Bessa, Saliou en Perezon. Uiteindelijk kon de landskampioen de 9-4 stuntzege veilig stellen via doelpunten van Leitao en De Bail. Door deze knappe zege is Halle-Gooik zeker van kwalificatie voor de Elite Round. Bij een gelijke stand telt immers het onderlinge duel en dat is in het voordeel van de Vlaams-Brabanders.

FP Halle-Gooik wint van KB Paris met 9-4 en kwalificeert zich voor de elite round van de uefa futsal champions league Elite round.



Doelpunten Tiago De Bail 3x, Diogo 2x, Leitão 2x , Gonzalo & Gréllo#wearehallegooik #uefafutsalcl #eliteround pic.twitter.com/o4dl6zLZ8x FP Halle-Gooik(@ FPHALLEGOOIK) link

De belangrijkste fases:

1' Halle-Gooik start met Xuxa, Grello, Leitao, Teixeira en Diogo in de basis. Dat zijn dezelfde namen als tegen Benfica. Parijs moet kapitein Vita missen, wiens vader gisteren overleden is.

1'25" Halle-Gooik start geweldig. Diogo kan al snel Frans balverlies afstraffen en in de linkerhoek de score openen.

2'10" De thuisploeg gaat door op het elan. Diogo loopt aan de tweede paal de 2-0 binnen.

5'58" Dahbi mist onbegrijpelijk van dichtbij de 3-0.

6'29" De Franse coach Legeay vraagt een time-out aan om bij te sturen.

7'18" De Bail schiet vanuit een schuine hoek. Doelman Gozi zat er niet goed bij en laat de bal binnen: 3-0!

8'02" Het festival gaat verder. Dahbi treft de paal.

8'11" Nauwelijks negen seconden later lukt De Bail met een harde knal de 4-0.

8'58" Dahbi schiet voorlangs. Xuxa heeft letterlijk nog geen bal moeten pakken.

9'06" Gozi makt uit met een parade op een schot van Leitao.

9'36" De Fransen dreigen een eerste keer. Ba schiet voorlangs.

11'27" Patias wordt op weg naar doel afgeremd door de Parijse doelman.

13'00" Ba rondt een individuele actie fraai af en brengt Parijs terug tot 4-1.

15'09" Time-Out. Diogo wordt verzorgd voor een blessure aan de voet.

15'13" Teixeira schiet nipt naast.

16'02" Bijkomende pech voor Prijs. Peterson slaat zijn voet om en moet naar het ziekenhuis voor een MRI.

19'09" Diogo kan een geweldige aanval net niet afronden.

20'00" Rust: 4-1.

20'19" Halle-Gooik schiet ook in de tweede helft goed uit de startblokken. Grello lukt de 5-1.

21'13" Ook Grello scoort een tweede keer: 6-1.

22'06" Bessa kan tegenscoren (6-2).

23'42" Leitao kan net niet bij een voorzet van De Bail.

24'04" Patias en doelman Gozi komen met elkaar in botsing. Beiden zijn even groggy en krijgen verzorging.

25'31" De Bail haalt uit met een pegel. Gozi brengt redding.

25'52" Patias moet het veld verlaten. Hij blijft duizelig.

29'06" Saliou brengt hoop in de Franse harten. Hij scoort van dichtbij de 6-3.

31'07" Pezeron mag ongedekt de 6-4 binnentikken. Wordt het nog spannend? Halle-Gooik vraagt een time-out aan.

31'56" Diogo schiet een vrije trap centimeters naast.

33'48" Leitao is sneller op de bal dan doelman Gozi en net de 7-4.

34'01" Parijs neemt risico's en speelt met een vliegende keeper.

35'22" Halle-Gooik straft die tactiek snel af. De Bail scoort van op de eigen helft in een leeg doel.

36'22" Ten einde raad neemt de Parijse coach nog een time-out.

37'04" Soumare krijgt geel na een fout op Teixeira.

38'38" Doelman Xuxa mist met een verre uittrap nipt een negende treffer!

40'00" Eindstand: 9-4. Halle-Gooik is nu al zeker van kwalificatie voor de Elite Round in november.

Reacties:

Coach Johann Legeay (KB Parijs): "We begonnen niet attent aan de partij. Diogo kreeg twee keer te veel vrijheid. Nadien gebeurde hetzelfde met De Bail. Als je na tien minuten al 4-0 in het krijt staat, weet je dat je voor een zware opdracht staat. Voor ons was het al een doel om hier te geraken. Tegen Barcelona speelden we een degelijke match en kon ik fier zijn op de groep. Tegen Halle-Gooik was het minder. We begonnen de tweede helft met goede intenties, maar opnieuw werden we gefnuikt door twee vroege doelpunten."

Coach Juan Francisco Fuentes (FP Halle-Gooik): "Ik heb nooit onderscheid gemaakt tussen Benfica, Barcelona of Parijs. Natuurlijk zijn die eerste twee grote namen, maar dat interesseert me niet. We moesten gewoon winnen en stonden met de juiste ingesteldheid aan de aftrap. We pakken drie gouden punten, maar ook tegen Barcelona wil ik het publiek verwennen."

Diogo (FP Halle-Gooik): "We openden fantastisch. Dat gaf ons vleugels om door te gaan. We beseften dat het duel tegen Parijs cruciaal zou zijn. Na een kwartiertje liep ik spijtig genoeg een blessure op aan de hiel. Er was nochtans geen contact. De kinesist bracht een tape aan, zodat ik nadien toch nog kon verder spelen. Nadien bleven we geconcentreerd spelen en wonnen we terecht."

Benfica - Barcelona 1-1

De avond met de clash tussen Benfica en Barcelona. Snel werd duidelijk dat beide topploegen (nummer vier en drie op de Europese ranking) voetbal brachten van een andere orde. Hoewel er niet gescoord werd in de eerste helft, lag de snelheid van uitvoering hoog. Na de rust werd het een evenwichtige wedstrijd. Op het halfuur opende Cecilio met een pareltje de score voor de Portugezen. Vijf minuten later bracht Esquerdinha de bordjes met een fenomenale vrije trap op gelijke hoogte. Na een knappe match op wereldniveau werd de salonremise een feit in de slotfase.

Reacties:

Coach Andreu Plaza (Barcelona): "We kunnen leven met één punt. Dit was een wedstrijd op een bijzonder hoog niveau. Beide ploegen kregen kansen om te winnen. Hoewel het zeer intensief was, bleef het toch sportief. 1-1 is een correcte uitslag."

Coach Joel Rocha (Benfica): "Beide ploegen hebben bijzonder veel kwaliteiten. Dat zag je op het veld. Veertig minuten lang werd er op hoog niveau futsal gespeeld. Bij de doelpunten kan je de keepers niets verwijten. Met het resultaat kan ik niet honderd procent tevreden zijn. Ik heb een ambitieuze groep die altijd wil winnen."

Esquerdinha (Barcelona): "We zijn gewoon om wekelijks op een hoog niveau te voetballen, maar tegen Benfica was het toch nog anders. Ook voor ons was dit een belangrijke match. Bij mijn doelpunt wist ik dat ik in de hoek moest trappen. Daar oefen je op. Eens je getrapt hebt, moet je hopen en wat geluk hebben. Tegen Benfica had ik dat."

Marco Tolra (Benfica): "Ik ben Spanjaard en heb jaren de kleuren van Barcelona verdedigd. Natuurlijk was dit voor mij een bijzondere match, maar ik ben professioneel genoeg om mijn emoties niet de bovenhand te laten krijgen. We willen beiden de Champions League winnen en dat was te zien op het veld. Dit was een duel van een bijzonder hoog gehalte. Wie ben ik om mijn coach tegen te spreken, als mijn coach zegt dat hij niet honderd procent tevreden is met het resultaat."

