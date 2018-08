VIDEO. Vader Thierry in tranen bij aanstelling Thibaut Courtois: "Heel mooi om je kind zo te zien, ik hoop dat hij hier gelukkig wordt" DMM

09 augustus 2018

20u33 0 Voetbal Thibaut Courtois heeft zijn transfer naar Real Madrid helemaal binnen. Onze landgenoot werd vanmiddag voorgesteld in het Santiago Bernabéu-stadion en kon daar op de steun rekenen van familie en vrienden. Eén van zijn trouwe vrienden en vader Thierry Courtois reageerden bij VTM.

"Dit is zijn kinderdroom en het is mooi dat die uitkomt", vertelt jeugdvriend Valentino Aragona. "Thibaut heeft hier hard voor gewerkt. Hij heeft er alles voor gegeven, dus we gunnen het hem van harte. Hij sprak jaren geleden al over Real Madrid, maar als jonge gast verwacht je niet dat zoiets kan gebeuren. Vandaag is het zover, we zijn heel fier op hem."

Ook vader Thierry Courtois was trots op onze nationale doelman. "Hij straalde vandaag. We weten hoe lang hij hier op heeft gewacht. Zijn overgang was een moeilijk dossier, we moeten iedereen die er aan heeft meegewerkt dan ook bedanken. Ik was verrast door de ontvangst vandaag. Dat zal Thibaut deugd hebben gedaan.

Papa Courtois deed het overigens ook wat. "Ik kan er nu rustig over praten, maar er zijn tranen over gevloeid. (slikt) Het is heel mooi om je kind zo te zien. Je weet hoeveel moeite dit allemaal heeft gekost. Ik hoop gewoon dat hij hier gelukkig wordt."