VIDEO. Schattig: zoontjes van jarige Thomas Buffel verward over papa's leeftijd

19 februari 2019

17u59

Bron: Instagram

Thomas Buffel mocht vandaag 38 kaarsjes uitblazen. De winger van Zulte Waregem vierde dat uiteraard in het gezelschap van zijn zoontjes Fausto en Maceo. Buffel deelde op Instagram een video waarin zijn tweeling voor hem zingt en hem een gelukkige verjaardag wenst. Al zijn de twee wel even verward over de leeftijd van hun papa. Wanneer Buffel hen vraagt hou oud hij is geworden, antwoorden ze volmondig “83!”. De nummertjes waren dus al juist, nu nog de juiste volgorde.