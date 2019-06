VIDEO. Portugees wonderkind van 120 miljoen euro gooit de bal op onnavolgbare wijze voorbij de doelman DMM

23 juni 2019

We zagen ‘m al even aan het werk in de Nations League. Daarin kon Joao Félix onder meer in de halve finale tegen Zwitserland niet écht overtuigen. Toch staat de klasse van het 19-jarige talent buiten kijf. Félix showde zijn talent op training met een weergaloze truc voorbij de doelman. Het Portugese wonderkind gooide met een onnavolgbare beweging de bal over de keeper om vervolgens staalhard binnen te kegelen. Atlético Madrid zou zijn opstapclausule van 120 miljoen euro aan Benfica willen betalen. We beginnen naderhand te begrijpen waarom.

Joao Felix with a bit of magic in training 😮 pic.twitter.com/hZmUMQDwiQ ESPN UK(@ ESPNUK) link