VIDEO. Onze man geeft de laatste update rond Hazard: “In Spanje gaan ze ervan uit dat hij bij Real 30 miljoen euro bruto zal verdienen” Redactie

03 juni 2019

20u39 0 Real Madrid De overgang van Eden Hazard naar Real Madrid komt steeds dichter. Om net voor de officiële bekendmaking helemaal mee te zijn, deed onze Premier League-watcher Kristof Terreur nog een laatste keer de situatie uit de doeken.

“Eden Hazard komt met enorm veel goesting naar Real”, vertelde Terreur. “Als kind was hij fan van Real en hij mag nu eindelijk samenwerken met zijn idool Zinédine Zidane.” De Fransman ziet in Hazard dé opvolger van de vorig jaar vertrokken Cristiano Ronaldo. Real is sinsdien op zoek naar een nieuwe leider en die rol moet Hazard na zijn overgang op zich nemen. “Real zal van Hazard zijn duurste speler ooit maken. En hij zal daar ook naar verloond worden”, zegt Terreur. “Hij zal er 30 miljoen euro bruto krijgen. Dat is een loonbedrag dat in lijn ligt met dat van Gareth Bale.”