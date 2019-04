VIDEO. Onwaarschijnlijk smerige tackle van ex-Standardspeler - Hattrick Huntelaar - Witsel met de schrik vrij na frommelfase DMM

13 april 2019

21u04

Bron: Play Sports/Eleven/Belga 0 Voetbal Massa’s voetbal opnieuw dit weekend. De beste en meest beklijvende fases uit de topcompetities bundelden we op deze pagina. Geniet hier van de hattrick van Huntelaar, huiver bij de smerige aanslag van Knockaert of voel de opluchting bij Dortmund na ongelofelijke frommelfase.

Een onwaarschijnlijke aanslag. Meer kunnen we niet zeggen van de smerige fout van Anthony Knockaert in het duel tussen Bournemouth en Brighton. De ex-speler van Standard verloor zijn geduld bij een 0-2-stand voor Bournemouth in de 68ste minuut. De ref had geen andere keuze dan rood trekken. Brighton zou zijn thuismatch uiteindelijk met 0-5 verliezen.

Ajax legt er opnieuw zes binnen

Ajax blijft ook in de Eredivisie indruk maken. De nieuwe leider in haalde met 6-2 uit tegen Excelsior. Landgenoten Siebe Horemans en Herve Matthys deden een hele wedstrijd mee. Klaas-Jan Huntelaar maakte een hattrick voor de Amsterdammers. De beelden hieronder. Ajax komt met nog vier speeldagen te gaan weer drie punten los van PSV. De ploeg uit Eindhoven speelt morgen wel nog zijn wedstrijd van de 30ste speeldag. Ajax heeft intussen wel 79 gescoord doelpunten in 30 duels.

Bibberfase bij Dortmund

In Duitsland kon Borussia Dortmund zich herpakken na de 5-0 pandoering bij Bayern München vorige week. Met Axel Witsel de hele wedstrijd in de ploeg wonnen de Borussen met 2-1 van Mainz. De nog steeds maar 19-jarige Jadon Sancho maakte twee vroege doelpunten, Mainz kwam in het slot niet verder dan een aansluitingstreffer van Robin Quaison. Al was het voor Witsel en co wel nog flink bibberen. Dat illustreert onder meer de fase hieronder. Dortmund komt opnieuw aan de leiding met twee punten meer dan Bayern, dat morgen nog op bezoek gaat bij Düsseldorf.

ONGELOFELIJK | Hoeveel geluk heeft Dortmund hier? 🤯



