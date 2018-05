VIDEO - Om duimen en vingers bij af te likken: Halle-Gooik en Hasselt strijden om landstitel in het zaalvoetbal YP

14u57 0 Voetbal Futsal Project Halle-Gooik versus Gelko Hasselt: dat is (zoals verwacht) de grote finale in de hoogste klasse van het zaalvoetbal.

Kampioen Halle-Gooik schakelde in de eerste ronde van de play-offs Moeskroen uit en ontdeed zich afgelopen vrijdag ook van Charleroi - het enige team waar het in de reguliere competitie van verloren had nota bene. En dat het team er klaar voor is, ziet u in bovenstaande video - let vooral op de 3-0 van Thiago Bissoni.

Tegenstander is dus Gelko Hasselt, de ploeg die de reguliere competitie als tweede afsloot. In de eerste ronde van de play-offs was het team te sterk voor Malle-Beerse, in de tweede ronde ging FT Antwerp voor de bijl met 1-3 (zie video hieronder). Wie het eerst twee wedstrijden wint, mag zich de nieuwe kampioen van België noemen. Komende vrijdag wordt er in Hasselt gespeeld, de week nadien speelt Halle-Gooik thuis.