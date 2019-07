VIDEO. Mignolet gaat de mist in bij Liverpool, Origi scoort in oefenpot tegen Sporting DMM

25 juli 2019

08u44 0 Voetbal Net als een rist andere topclubs is Liverpool op tournee in de Verenigde Staten. Vannacht speelde de Champions League-winnaar een oefenpot tegen Sporting en daarin ging Simon Mignolet even pijnlijk de mist in.

Mignolet... Channeling his inner Karius. pic.twitter.com/yG8y6YLq32 Bobby Knew(@ KnewBobby) link

Hij lijkt gewoon bij Liverpool te zullen blijven, tenzij er alsnog een reddingsboei uit Portugal zou komen. Simon Mignolet staat in de belangstelling van Benfica, maar voorlopig lopen er nog geen onderhandelingen. Komt er geen transfer, dan blijft Mignolet nog een jaar bij Liverpool als tweede doelman na Alisson Becker. Die laatste geniet na de winst in de Copa America nog van wat vakantie.

En dus mocht Mignolet gisteren in actie komen tegen Sporting. Helaas kon hij in de beginminuten weinig reclame voor zichzelf maken. Onze landgenoot ging na vier minuten in de fout op een schot van Bruno Fernandes. Mignolet verkeek zich helemaal op het schot van de Portugees en zag zo de 1-0 nogal knullig voorbij zich in doel verdwijnen.

Gelukkig stelde Origi snel orde op zaken. De andere Belg bij Liverpool duwde de gelijkmaker na 20 minuten binnen. Wijnaldum scoorde net voor rust de 2-1. De gelijkmaker in de tweede helft kwam op naam te staan van Wendel. En Mignolet? Die herpakte zich na zijn zwakke openingsminuten. Onze landgenoot hield Sporting op slag van rust met een knappe dubbele reflex van een doelpunt. Helaas was het kwaad op sociale media toen al geschied.

Mignolet going full Karius. You should never go FULL KARIUS #LFC pic.twitter.com/xtGYCwof9S Sir Chicken Digby Ceasar(@ DigbyReturn) link