VIDEO. Hier trainen de Jonge Duivels: gloednieuw oefencomplex van 12 miljoen euro PJC in Italië

17 juni 2019

12u05

Bron: Eigen berichtgeving 0

Chique dinges. De Jonge Duivels trainden vandaag een eerste keer in het oefencomplex waar ze ook de komende dagen zullen vertoeven. In het gloednieuwe trainingscentrum van Sassuolo - de U21 van Johan Walem zijn de eerste gebruikers - zijn alle faciliteiten aanwezig: zes perfecte velden, een zwembad, een fitnesszaal en een revalidatieruimte.

Sassuolo investeerde 12 miljoen euro in het complex, dat gebaseerd is op dat van Bayern München. “Maar ook Racing Genk was een inspiratiebron”, klinkt het bij de bestuursleden van de Italiaanse eersteklasser. “Toen we een paar jaar geleden tegen hen speelden in de Europa League vonden we Genk een voorbeeldclub: goed georganiseerd en met veel eigen jeugd. Zo willen wij de komende jaren ook werken.”

De basisspelers van tegen Polen bleven vandaag binnen om te recupereren, de overige jongens werkten hoofdzakelijk af. Bondscoach Roberto Martínez was een aandachtige toeschouwer. Hij zag de match tegen Polen en is ook woensdag tegen Spanje present.