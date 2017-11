VIDEO: Halle-Gooik kan nét niet stunten tegen Sporting Portugal: "Kans laten liggen om Europa te verbazen" Erik Vandeweyer

19u35 3 Rv Voetbal Halle-Gooik is er net niet in geslaagd om te stunten in de Champions League. Thuisploeg Sporting Lissabon won met 3-2. De Portugezen staan op de tweede plaats in de Europese ranking. Morgen speelt onze landskampioen de tweede poulewedstrijd tegen Dynamo Moskou. De Russen verloren eerder op de dag verrassend van Dynamo Zagreb met 3-2.

Vorig seizoen gingen de Pajotten nog met de billen bloot. Beter doen dan 1-5 nederlaag was de eerste boodschap. In dat opzet is de landskampioen alvast geslaagd. Bij de rust stond Halle-Gooik weliswaar 1-0 in het krijt, maar de ploeg had kansen gekregen. Tot twee keer toe trof men het doelhout.

Na de pauze liepen de Portugezen 3-0 uit. De wedstrijd leek gespeeld, maar Halle-Gooik knokte zich terug in de match. Bissoni scoorde de 3-1. Wat later lukte Leitao tegen zijn ex-club de aansluitingstreffer. Lissabon wankelde, maar er restte te weinig tijd om echt te stunten.

Lieven Baert is duidelijk. "We hebben een kans laten liggen om Europa te verbazen. We waren niet de mindere van het grote Sporting."

De teneur van Fernando Leitao was dezelfde. “We hebben het mijn ex-ploeg lastig kunnen maken. Sporting heeft gebeefd tot de laatste seconde. Er zat meer in dan een eervolle nederlaag. Enerzijds zijn we teleurgesteld in het resultaat, anderzijds gemotiveerd om de twee komende opdrachten aan te vatten. Morgen spelen we tegen Dynamo Moskou. We willen bewijzen dat we meer kunnen dan eervol verliezen.”

Halle-Gooik treft morgen dus nog Dina Moskou, zaterdag kruist het de degens met Nacional Zagreb. Ook die wedstrijden zullen doorgaan in de Portugese hoofdstad. De winnaars van elk van de vier poules in de eliteronde stoten door naar de eindfase met vier teams, die eind april plaatsvindt.