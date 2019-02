VIDEO. Futsalkampioen Halle-Gooik kan zowaar nog verliezen (maar je moet het zien om het te geloven) YP

23 februari 2019

Groot nieuws uit de wereld van het zaalvoetbal, want Futsal Project Halle-Gooik heeft nog eens verloren in de vaderlandse competitie. Dat was al van oktober 2017 geleden, toen in Charleroi (thuis is het al van 2014 geleden dat de Pajotters nog eens in het zand beten). Beul met dienst gisteravond was Proost Lier, dat via Durot en Anik de opener van Grello uitwiste. Lier toonde dus hoe je de sterspelers van FPHG klopt, maar je moet bovenstaande beelden gezien hebben om te geloven hoe ze dat voor elkaar kregen...