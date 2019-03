VIDEO. Fellaini komt binnen met een knal in China: landgenoot scoort eerste goal van de competitie DMM/VDVJ

01 maart 2019

12u30 0 Voetbal Dat heet dan binnenkomen met een knal. Marouane Fellaini heeft in zijn eerste wedstrijd op de openingspeeldag van de Chinese Super League meteen gescoord voor Shandong Luneng. Onze landgenoot scoorde het eerste doelpunt van de competitie en hij werd zo meteen de matchwinnaar.

Meteen scoren. Dat deed Marouane Fellaini met Shandong Luneng tegen Beijing Renhe. En voor één keer niet met het hoofd. Een aanval kwam na veel vijven en zessen voor de voeten van de Rode Duivel terecht in de zestien. Twijfelen deed hij niet. 1-0.

Fellaini was de enige Belg die vandaag al in actie kwam. Morgen maakt Moussa Dembélé zijn Chinees debuut voor Guangzhou R&F, op bezoek bij Chongqing Lifan. Yannick Carrasco trekt zondag met Dalian Yifang naar Henan Jianye.

Fellaini kwam deze winter over van Manchester United naar Shandong. De bijnaam van zijn nieuwe club klinkt alvast veelbelovend. Fellaini kwam terecht bij ‘het Real Madrid van China’, want Shandong Luneng Taishan is met vier landstitels de op één na meest succesvolle club in de Volksrepubliek - de laatste dateert wel al van in 2010. Vorig jaar eindigde Shandong, gesponsord door een vastgoedreus, op een veelbelovende derde plaats. Dat was vooral te danken aan de 16 goals en 11 assists van ex-Feyenoorder Graziano Pellè (33). De Italiaanse spits begint straks al aan zijn vierde ‘Win for Life’-seizoen in China. Brazilianen Gil en Róger Guedes zijn de andere buitenlandse uithangborden in het Shandong Stadium, waar ooit Henk ten Cate en Felix Magath coachten.

Leuk extraatje voor Fellaini, naast de tien miljoen euro per jaar: Shandong speelt straks in de Aziatische Champions League. De middenvelder komt overigens terecht in Jinan. Een universiteitsstad in het oosten die niet bepaald bekend staat als toeristische trekpleister. Al zijn de vele waterbronnen toch een bezoekje waard voor onze Rode Duivel.