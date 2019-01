VIDEO. Erwin Vandenbergh wordt zestig en kiest vijf van zijn mooiste goals: “Ik kan er nog vergeten zijn”



FDZ

26 januari 2019

08u00 0 Voetbal Iets jonger dan Michel Preud’homme - twee dagen om precies te zijn. Ook Erwin Vandenbergh is vandaag jarig én wordt zestig. De ex-aanvalsleider van de Rode Duivels en onder meer Anderlecht, kiest vijf van zijn mooiste doelpunten. “Mijn eerste goal in mijn eerste interland... Dat deed me veel.”

“Eigenlijk zou het wel leuk zijn als ze eens al mijn doelpunten achter mekaar zetten op televisie.” Vandenbergh lacht op het einde van het gesprek. “Om de goals te zien waar ik op dit moment niet aan gedacht heb. Een top vijf... Ik ben daar niet zo goed in. Ik kan er dus nog vergeten zijn, hé.”

Een aanvaller met een neus voor goals. Een goleador. Naam en faam gekregen in de wereld door zijn goal op het WK in Spanje tegen Argentinië met onder meer Diego Armando Maradona. Vandaag wordt hij zestig jaar. Mijmerend over het verleden en het heden. “Of deze verjaardag iets met me doet? Het belangrijkste is dat ik mij nog goed voel”, aldus Vandenbergh. “Maar ik besef wel dat het ál zestig is - een ouderdom die begint te spelen. Ik probeer te genieten van de dingen die ik graag doe. En zolang dat redelijk goed zit - iedereen heeft wel eens last van kwaaltjes -, ben ik content. (grijnst) We kunnen de klok niet terugdraaien. Weet je: je staat er niet bij stil dat het allemaal zo snel gegaan is. Pas als je vertelt over vroeger denk je: ‘verdomme, dat is lang geleden’. Het was ‘ne schonen’ tijd. Of ik er destijds genoeg van genoten heb? Goh, ik trainde, speelde wedstrijden. Dat volgt zich in zo’n snel tempo op dat je geen kans hebt om te genieten. Logisch, je zit in de dagelijkse ‘sleur’. Maar als je jong bent, denk je daar helemaal niet aan.”

Hieronder de vijf doelpunten die Vandenbergh selecteerde. In willekeurige volgorde.

1. 21 augustus 1985 Anderlecht-Club Luik (zie video vanaf 0:20)

“Het was in een thuiswedstrijd met Anderlecht. We vielen aan over rechts, Frimann zette voor en ik kwam naar de eerste paal. Daar devieerde ik de bal achter mijn steunbeen. Qua uitvoering was dit toch één van mijn mooisten.”

2. 13 juni 1982 Argentinië-België

“Mijn doelpunt tegen Argentinië. Het was niet mijn allermooiste, maar het is een doelpunt dat eeuwig bijblijft. Het is wél één van de belangrijkste. Ik scoorde én we wonnen. Op het moment zelf besefte ik dat niet. Dat gebeurt pas achteraf. Ik wist totaal niet wat er zich in België afspeelde. Pas na het WK werd ik er echt mee geconfronteerd. (lacht) Ik word er trouwens soms nog aan herinnerd - mooi, toch.”

3. 9 september 1981 België-Frankrijk (zie video vanaf 1:25:00)

“Een kwalificatiewedstrijd voor het WK 1982. Tegen Frankrijk. Na een mooie aanval van achteruit kreeg ik de bal buiten de zestien. Ik dacht niet na en ik pakte hem met buitenkant links. Dat zijn zo van die momenten... Ik zat toen goed in mijn vel, zat vol vertrouwen. (lacht) Dan durf je dat doen, hé.”

4. 30 maart 1985 Anderlecht-Beerschot (zie vanaf begin video)

“Vercauteren wipte de bal op, ik nam hem in de vlucht binnen. We trainden daar destijds op, dat weet ik nog. Tijdens training, na training... We pakten een paar ballen en oefenden. Het was dus zeker geen probeersel. Maar op voorhand weet je natuurlijk nooit of zoiets lukt.”

5. 19 december 1979 Schotland-België (zie vanaf begin video)

“Mijn eerste interland. Ik viel in en scoorde meteen. De eerste bal was binnen. Pas op: het was een wedstrijd die we absoluut moesten winnen - iets wat niemand toen verwachtte. We klopten hen uiteindelijk met 1-3. Met een doelpunt van mij. Dat deed me veel, ja. Ik was net bij de nationale ploeg en scoorde meteen. Het is redelijk snel gegaan toen. Ik kwam erin bij Lierse en bij de nationale ploeg. Zo gaat dat in een carrière. Je probeert iets uit te bouwen en grenzen te verleggen.”