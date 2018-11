VIDEO. “Carrasco miste Nations League-wedstrijden doordat hij paspoort verloor na vechtpartij met Chinese ploegmaat” TDM/MDB/YP

20 november 2018

13u23

Bron: VTM Nieuws/Belga 0 Voetbal “Yannick Carrasco is afwezig door paspoortproblemen”, klonk het onlangs bij de Rode Duivels. Volgens VTM Nieuws kon de speler van het Chinese Dalian Yifang voor de interlands tegen IJsland en Zwitserland niet afreizen naar België omdat zijn paspoort werd afgepakt. En wel omdat hij op training de neus van een ploegmakker brak.

Het is nu duidelijk waarom Yannick Carrasco niet kon meespelen in de twee afgelopen Nations League-wedstrijden. VTM Nieuws vertelt dat de flankspeler niet over zijn paspoort kon beschikken na een vechtpartij op training bij zijn Chinese Club Dalian Yifang. Carrasco brak de neus van een ploegmaat, in augustus al, maar dat nieuws raakte nu pas bekend omdat de Rode Duivel zich in een video heeft verontschuldigd.

Carrasco heeft zijn ploegmaat Jin Pengxiang een schadevergoeding van 10.000 euro aangeboden, maar die zou dat geweigerd hebben, waarna zijn ploegmaat een rechtszaak heeft aangespannen. Daar blijft het echter niet bij. Volgens VTM Nieuws is het paspoort van de Rode Duivel na het incident ook afgepakt. Hij mag China dus niet verlaten en daarom ontbrak hij vorige week in de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden tegen IJsland en Zwitserland.

"Het gebeurde tijdens een training, toen het na een duel tot een klein dispuut kwam", vertelde de 25-jarige Rode Duivel. "Dat leidde tot de neusblessure van Jin Pengxiang. Ik wil me verontschuldigen bij hem. In het voetbal, vooral bij trainingen, kunnen zulke dingen gebeuren. Ik vind hem een sterke speler en heel goed persoon. Hopelijk herstelt hij snel.”

De precieze ernst van de blessure van Jin Pengxiang is niet bekend. De 28-jarige verdediger kwam sinds het incident, afgelopen augustus, niet meer in actie voor zijn team. Carrasco bood hem na het voorval 10.000 euro aan. Carrasco dwong dit seizoen pas op de laatste wedstrijd het behoud af met Dalian Yifang in de Chinese hoogste klasse. De Vilvoordenaar was in de beslissende partij goed voor een doelpunt.