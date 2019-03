VIDEO. Brazilië verslikt zich bijna in Tsjechië, maar kan dan rekenen op twee geweldige aanvallen én Gabriel Jesus DMM

27 maart 2019

09u15

Bron: Eleven Sports 0 Voetbal Brazilië heeft na de 1-1 tegen Panama opnieuw aangeknoopt met de overwinning. De ‘Goddelijke Kanaries’ haalden tegen Tsjechië een 1-0-achterstand op in het slot van de wedstrijd. Gabriel Jesus was de gevierde man met twee late goals.

Neen, het zag er na één helft voetballen niet goed uit voor Brazilië in het oefenduel tegen Tsjechië. De Seleçao stond aan de rust in Praag met 1-0 in het krijt na een doelpunt van David Pavelka. Gelukkig bracht de tweede helft beterschap met een vroege goal van Roberto Firmino. 1-1 en zo leek Brazilië na de draw tegen Panama enkele dagen geleden opnieuw te blijven steken op een gelijkspel tegen een minzame tegenstander.

Maar toen kwam Gabriel Jesus van de bank. De ploeggenoot van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne bij Manchester City deed de partij in het slot helemaal kantelen met twee late goals. De opbouw van beide goals was geweldig. De 1-2 kwam er na twee snedige passes met Jesus als eindstation. De late 1-3 was een knap staaltje samenspel. Kijk en geniet in de filmpjes hieronder.

GOOAL | Prachtig samenspel van Brazilië en Gabriel Jesus werkt af! 😍



1️⃣-3️⃣ #CzechRepublicBrazil 🇨🇿🇧🇷 pic.twitter.com/bc1CqgA5mN Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAL | Mooie combinatie en Gabriel Jesus maakt er 1️⃣-2️⃣ van! 😎 #CzechRepublicBrazil 🇨🇿🇧🇷 pic.twitter.com/LQdJWcXvd7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

VS speelt gelijk, Mexico verslaat Paraguay

De Verenigde Staten hebben in een oefenduel in Houston 1-1 gelijkgespeeld tegen Chili. Ethan Horvath (Club Brugge) stond bij de Amerikanen in doel. Bij Mexico, dat Paraguay met 4-2 versloeg, bleef Guillermo Ochoa (Standard) op de bank.

Beide goals in Houston vielen in de eerste tien minuten. De Amerikanen klommen na vier minuten op voorsprong via Pulisic, die even voorbij het halfuur zou uitvallen met een blessure aan de quadriceps. Chili kon na negen minuten gelijkmaken via Opazo Lara. Bij de Chilenen stond oude bekende Nicolas Castillo (ex-Club Brugge) aan de aftrap.

Mexico had in Santa Clara (Californië) tegen Paraguay dan weer snel zijn schaapjes op het droge. Het elftal van bondscoach Gerardo Martino stond halverwege de eerste helft al op een driedubbele voorsprong, dankzij treffers van Jonathan Dos Santos, Gustavo Gomez (own) en de onvermijdelijke Chicharito. Paraguay kon na rust - en ondanks rood voor sterspeler Almiron - milderen tot 3-2, maar in de toegevoegde tijd legde Luis Montes de 4-2 eindstand vast.