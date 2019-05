VIDEO. 18-jarige Noor scoort ‘hattrick in het kwadraat' op WK onder 20: negen goals in één match DMM

Bron: FIFA 4 Voetbal Erling Haland. De naam zegt u wellicht niets, maar de jonge Noor gooit hoge ogen op het WK voetbal voor spelers tot 20 jaar. In de wedstrijd tegen Honduras scoorde hij maar liefst 9 (!) keer.

Neen, moeilijk hadden de Noren het niet tegen de Hondurezen. De Scandinaviërs wonnen hun wedstrijd in de groepsfase tegen Honduras met 12-0. Veel tegenstand was er dus niet, bovendien liep Honduras ook tegen twee rode kaarten aan. Haland- die op zijn 18de voetbalt bij RB Salzburg - scoorde in de 7de, 20ste, 36ste, 43ste, 50ste, 77ste, 88ste en 90ste minuut. De linkspoot scoorde er ééntje op penalty. De rest verzilverde hij allemaal vanuit lopende spelsituaties. Acht van zijn negen goals prikte hij binnen met zijn linker. Eentje ging tegen het net via zijn rechtervoet.

Negen goals dus in één wedstrijd. Opvallend, want in de nederlagen tegen Nieuw-Zeeland en Uruguay wist de jonge spits niet te scoren voor zijn land. Net daarom had Noorwegen tegen Honduras een karrenvracht goals nodig. Als één van de vier beste derdes maakten de Scandinaviërs immers nog kans op de achtste finales. De voet ging niet van het gaspedaal met een droge 12-0 tot gevolg. Noorwegen wacht nu de resultaten in de andere groepen af om te zien of het verder kan spelen op het toernooi in Polen.

Haland pakken ze zijn recordmatch in elk geval niet meer af. De spits doet met zijn ‘hattrick in het kwadraat’ beter dan Adailton, de vorige recordhouder. De Braziliaan scoorde in 1997 zes keer tegen Zuid-Korea (10-3) op het WK U20, maar een carrière als absolute topspits was voor hem niet weggelegd. Adailton speelde na zijn WK U20 vooral in Italië. Adailton passeerde bij Parma, Genoa, Hellas Verona en Bologna. In 2013 stopte hij met voetballen.

Geen garantie dus dat Haland ook bij de grote jongens tot een internationale topper uitgroeit, al zullen de scouts van de topclubs zijn naam nu wel in hun boekje bijgeschreven hebben. Veel kans dat hij met zijn negen goals uit één match ook de topschutterstitel van het toernooi binnenrijft. Al kan hij dat aantal mits kwalificatie voor de achtste finales met Noorwegen misschien wel nog aandikken. Een jongen om in de gaten te houden de komende dagen.