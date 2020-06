Verschaeren en David bij genomineerden voor Golden Boy Award ABD

15 juni 2020

20u46

Bron: Belga 0 Voetbal Anderlecht-goudhaantje Yari Verschaeren (18) en AA Gent-sterkhouder Jonathan David (20) staan op de lijst van honderd genomineerden voor de Golden Boy Award van 2020, de trofee voor de beste voetballer onder de 21 jaar (vanaf geboortejaar 2000) op de Europese velden. Dat maakte de organiserende krant Tuttosport bekend.

Yari Verschaeren, die medio volgende maand zijn negentiende verjaardag viert, is de enige landgenoot op de lijst van genomineerden. Verschaeren, die ook al drie caps voor de Rode Duivels verzamelde en daarin met een omgezette strafschop één keer tot scoren kwam, is niet de eerste Belg ooit die voor de prestigieuze award genomineerd werd. Onder meer Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi en Jason Denayer gingen hem voor. De aanvallende middenvelder werd op het Gala van de Gouden Schoen al verkozen tot Belofte van het Jaar. Daarnaast kreeg hij ook de trofee voor Jonge Profvoetballer van het Jaar en werd hij op het Sportgala eveneens uitgeroepen tot Belofte van het Jaar.

Naast Verschaeren pronkt ook Jonathan David op de lijst. De Canadese sterkhouder van AA Gent beleefde een uitstekend seizoen, met in totaal 23 goals en 10 assists in 40 wedstrijden. AA Gent-manager Michel Louwagie gaf in het verleden - pre-corona - aan dat de Buffalo’s David voor minder dan 25 miljoen euro niet zouden laten vertrekken. Man United en Arsenal informeerden al naar de veelzijdige aanvaller. Ook onder meer Ajax, Everton, Inter Milaan en FC Porto hebben David op de radar staan.

Op de longlist van honderd genomineerden staat nog een derde speler die afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League aan het werk was: Facundo Colidio (STVV). De Argentijn was wel op huurbasis aan de slag in Limburg en keert eerstdaags terug naar zijn moederclub Inter Milaan.

Ronkende namen op erelijst

De lijst wordt nog een aantal keer uitgedund, vooraleer eind dit jaar een winnaar gekozen wordt. Vorig jaar ging de trofee naar de Portugees Joao Felix van Atlético Madrid. Hij hield de Engelsman Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en de Duitser Kai Havertz (Bayer Leverkusen) achter zich. Sancho staat dit jaar opnieuw bij de genomineerden, al krijgt hij af te rekenen met concurrentie van onder meer Alphonso Davies (Bayern München), Ansu Fati (FC Barcelona), zijn ploegmaat Erling Haaland en het Braziliaanse Real Madrid-trio Vinícius, Rodrygo en Reinier.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de uiteindelijke winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017).

