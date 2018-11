Veroordelingen blijven zich opstapelen: opnieuw rijverbod van 1 jaar voor voetballer El Ghanassy Siebe De Voogt

28 november 2018

11u06 3 Voetbal Al meer dan 15 veroordelingen heeft hij al voor de politierechtbank opgelopen, maar toch blijven de zaken tegen profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) komen. Vanmorgen stond hij in Brugge terecht voor een snelheidsovertreding in Pittem.

Op 1 juli vorig jaar werd de ex-speler van onder meer KV Oostende en KAA Gent met zijn Porsche Carrera 911 geflitst aan een snelheid van 102 km/uur, terwijl er maar 70 mocht gereden worden. Net als bij al z’n andere inbreuken, bleek El Ghanassy ook deze keer geen theoretisch en praktisch rijexamen te hebben afgelegd die hem waren opgelegd bij een eerdere veroordeling. “De proeven was hij compleet vergeten door de vele transfers die hij in die periode had”, pleitte de advocaat van El Ghanassy.

“Het is ook de reden waarom hij bijna nooit een dagvaarding ontving. Die werd steeds verstuurd naar z’n adres, waar hij op dat moment al niet meer woonde.” De politierechter legde de flankaanvaller, die momenteel voor het Saoedische Al-Raed speelt, uiteindelijk 1 jaar en 15 dagen rijverbod op. Hij moet in totaal ook 4.480 euro betalen.

Op 10 december moet El Ghanassy nog eens voor de politierechter in Brugge verschijnen. In februari vecht hij in beroep het 1 jaar cel aan die hij eerder kreeg voor het rijden tijdens een rijverbod.