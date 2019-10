Veroordeelde KVM-bestuurders willen via rechter hun naam zuiveren NVK

10 oktober 2019

06u43 6 Voetbal Olivier Somers, Johan Timmermans en Stefaan Vanroy trekken wellicht naar de rechtbank. Ze willen hun naam zuiveren nadat het BAS hen veroordeelde voor matchfixing.

Terwijl KV Mechelen door het gammele bondsreglement ontsnapte aan degradatie, veroordeelde het BAS de individuele bestuurders van Malinwa wel voor de rol die ze in de degradatiestrijd zouden gespeeld hebben. Tien jaar schorsing voor Olivier Somers (ex-medehoofdaandeelhouder) en Johan Timmermans (ex-voorzitter), zeven jaar schorsing voor Stefaan Vanroy (ex-sportief directeur).

De drie bleven hun onschuld evenwel uitschreeuwen. Zowel voor de Geschillencommissie Hoger Beroep als voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport herhaalden ze dat ze niets ondernomen hebben om de degradatiestrijd te beïnvloeden.

Intussen hebben de drie al afstand genomen van hun posities bij KV Mechelen. Enerzijds een juridisch trucje om te voorkomen dat de voetbalbond de licentie van KVM zou intrekken. In het bondsreglement staat dat er geen individuen die schuldig zijn bevonden aan matchfixing een bestuursfunctie mogen bekleden binnen een club.

Vanroy verkocht zijn aandelen aan het supportersorgaan van Malinwa. Somers droeg al zijn aandelen over aan Dieter Penninckx, de sterke man van KV Mechelen. Hij trok zich helemaal terug uit het voetbal en is niet van plan ooit nog terug te keren. Voor het BAS herhaalde Somers dat hij de grote Veljkovic-stal probeerde uit te mesten sinds zijn komst in 2017. Terwijl hij nu veroordeeld wordt voor poging tot matchfixing via diezelfde Veljkovic. Zowel zakelijk als privé heeft de hele zaak op hem ingehakt. Dat geldt ook voor Vanroy en Timmermans.

Dat is ook de reden waarom ze overwegen om alsnog naar de burgerlijke rechtbank te stappen. Daar hangt geen financiële schadevergoeding aan vast. Ze kunnen wél proberen om de uitspraak van het BAS te laten vernietigen, om op die manier hun naam te zuiveren. Samen met hun advocaten bekijken de ex-bestuurders nu of de sop het kolen waard is.

Somers, Timmermans en/of Vanroy hebben nog één week om naar de rechter te stappen. De procedure zou sowieso meer dan één jaar lopen. Binnen die termijn zouden alle partijen in Operatie Zero al toegang hebben tot de verklaringen van Dejan Veljkovic als spijtoptant. Enkel als de drie ex-bestuurders zo onschuldig zijn als ze blijven beweren kan dat in hun voordeel spelen.

Bond onderzoekt rol refs

Het bondsonderzoek naar KV Mechelen-Waasland-Beveren is afgerond. Maar de onderzoekscommissie van de KBVB blijft in de schaduw wel werken aan andere elementen uit Operatie Zero. Onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen en zijn team onderzoeken de rol van de scheidsrechters in het web van Dejan Veljkovic. De nadruk ligt daarbij uiteraard op Bart Vertenten en Sébastien Delferière. Vertenten bracht een maand in de gevangenis door, nadat speurders tientallen telefoons tussen hem en Veljkovic hadden onderschept. Delferière, die via de Servische makelaar onder meer korting kreeg op de aankoop van een auto, was na één dag weer op vrije voeten. Ook alle andere refs die op het profniveau fluiten werden in de maanden nadien ondervraagd door de onderzoekscommissie.